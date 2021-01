"La biblioteca vive nel quartiere": prorogato il termine per presentare candidature

E' stato prorogato al 23 gennaio il termine per la presentazione delle candidature al progetto "La biblioteca vive nel quartiere". Lo annucia il Comune di Salerno attraverso il proprio sito ufficiale.

I dettagli

Il progetto è finanziato dal Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo ed è finalizzato alla partecipazione ai percorsi laboratoriali di co-working "Cultura e impresa" organizzati dalla Fondazione Carisal. Il termine per la presentazione delle candidature è prorogato a venerdì 23 gennaio 2021 alle ore 17.00. La data di inizio dei percorsi laboratoriali è spostata al 28 gennaio 2021. Resta invariata la conclusione delle attività alla data di giovedì 6 maggio 2021. Il nuovo calendario dei percorsi laboratoriali di co-working “Cultura e impresa” sarà a breve pubblicato.