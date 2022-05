Dopo il successo delle prime due edizioni, la prima all’ex Tabacchificio Centola di Pontecagnano Faiano, la seconda una maratona digitale di un mese a causa dell’emergenza pandemica, ritorna la Borsa Mediterranea della Formazione e del Lavoro.

La manifestazione

L’evento, promosso dal Centro Studi Super Sud in collaborazione con il Gruppo Stratego, si rivolge a laureandi, diplomandi, inoccupati e lavoratori in cerca di formazione specializzata, con l’obiettivo di agevolare il matching tra domanda e offerta di lavoro. La terza edizione si svilupperà su tre giornate in modalità ibrida (in presenza e in digitale): il 4 e 5 maggio alla Stazione Marittima di Salerno, il 6 maggio presso la sede del Partner Hackathon Banca Campania Centro (Sala Silvio Petrone - Battipaglia, piazza de Curtis).

Tra i principali numeri di questa edizione: 16 enti di formazione e APL con bacino di riferimento principalmente nelle regioni del Sud Italia, 5 seminari su tematiche legate all’autoimprenditorialità, allo sviluppo del capitale umane, alla crescita dei territori attraverso le competenze.

L’iniziativa vuole essere un momento di condivisione, dibattito e apprendimento, capace di favorire lo sviluppo e la crescita del capitale umano, culturale e sociale del nostro Paese. La tre giorni prevede: interventi di figure istituzionali dei regionali e nazionali, interventi di esperti di rilievo nazionale Seminari con relatori di rilievo nazionale su tematiche legate al lavoro, alla formazione e alla promozione di politiche di sviluppo territoriale, premiazioni aziende virtuose che si sono distinte nell’attivazione di politiche di sviluppo, di percorsi di alternanza scuola-lavoro, di inserimento lavorativo, assunzione e formazione di giovani diplomati o laureati, premiazioni scuole virtuose, Hackathon in collaborazione con Banca Campania Centro, a cui parteciperanno giovani laureandi e laureati di diversi Atenei campani e gli studenti delle scuole, 2 Borse di studio del valore di 5 mila euro cadauna, messe a disposizione da RSM S.p.A per favorire l’inserimento lavorativo dei giovani laureati.