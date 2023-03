"Di food in tour" approda a Bracigliano: ciliegie e mallone protagonisti

“Di Food in Tour” approda a Bracigliano. La settima tappa darà molta importanza ai piatti e al patrimonio enogastronomico braciglianese. L'appuntamento è per domenica 5 marzo.

Il programma

Alle 9 i partecipanti si ritroveranno presso la sede municipale di Bracigliano per i saluti istituzionali ed il benvenuto del Sindaco Giovanni Iuliano e dell'Assessore Patrizia Botta con delega alla Gestione delle Risorse Umane, Politiche Comunitarie e rapporti con l’Università. L'incontro sarà anche occasione di conoscenza con il Gruppo CTG (Centro Turistico Giovanile) Agape di Bracigliano, presieduto da Aida Palmieri, che ha collaborato alla realizzazione del tour. Alle ore 9:30, dopo il caffè, a piedi si proseguirà lungo le stradine del borgo per la vista di Palazzo De Simone con il Parco Letterario, la Chiesa di San Giovanni Battista e le catacombe. Dopo l'approfondimento del patrimonio culturale braciglianese, alle 11 circa ci si dirigerà alla scoperta del ricco paniere di prodotti locali, di cui salumi territoriali presso Bracigliano Salumi, olio al Frantoio di Marina, biscotti e pane al Biscottificio Calabrese e miele all'Apicoltura Siniscalchi. Ancora una tappa culturale prima del pranzo con il seicentesco Convento di San Francesco. Alle 13:30 il pranzo, nella caratteristica formula conviviale tipica del Centro Turistico Giovanile, sarà servito presso Alba Restaurant dei fratelli Proto, in cui a farla da padrone sarà il mallone e non solo. Al pomeriggio non mancherà un momento dedicato al paesaggio con il Belvedere del Monte Ariella raggiungibile grazie al pulmino messo a disposizione dall'amministrazione comunale. Infine rientro al Municipio e approfondimento della famosa ciliegia di Bracigliano IGP attraverso la proiezione di un video a cura del "GAL Terra è Vita". Il Food Blog 2Ingredienti Arte&Cibo sarà media partner dell’evento.