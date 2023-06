Il luna park del gusto si riaccende per una buona causa: alle Rocce Rosse torna "Buonissimi"

Quando un bambino si ammala di tumore, con lui si ammalano anche mamma e papà. I genitori soffrono due volte e con loro spesso ci sono fratelli più piccoli o più grandi che, consapevolmente o inconsapevolmente, salgono sul treno della speranza, legati allo stesso filo sottile tra coraggio e paura. È per questo che, per la quinta edizione di Buonissimi, il charity event dell'Associazione Oncologia Pediatrica e Neuroblastoma - Open OdV, realizzato con il sostegno della Fondazione Giuseppe Marinelli e ideato e organizzato da Paola Pignataro e Silvana Tortorella, in programma lunedì 26 giugno, dalle 19,30, presso le Rocce Rosse del Lloyd's Baia Hotel di Vietri sul Mare, il testimonial sarà una famiglia speciale.

La testimonianza

Mamma Adriana e papà Santolo, con Marcello, Eleonora e Valerio sono i super ospiti dell’edizione 2023 di Buonissimi, sintesi perfetta tra bontà d’animo e capolavori gastronomici. Sul palco (alle 20.30) racconteranno la loro storia per far comprendere quanto sostenere la ricerca scientifica sia importante. Mamma Adriana è passata dalla sala parto al reparto di oncologia dopo un mese e mezzo che Valerio era nato. Oggi questo piccolo grande uragano di simpatia ha due anni, è super intelligente ma stanco degli ospedali. Alle spalle ha già otto cicli di terapia, interventi su interventi per una diagnosi che su un bambino così piccolo fa venire i brividi: neuroblastoma. Eppure per lui ogni giorno è un inno alla vita, ogni giorno è festa.

L'evento

Dopodiché spazio alla festa, un luna park del gusto dove, chef stellati e professionisti della cucina si ritroveranno insieme per condividere un racconto di gusto e speranza con degustazioni a cura dei consorzi e dei loro produttori, supportando il progetto e offrendo i sapori autentici dell’Italia più buona. Parteciperanno oltre 150 interpreti della ristorazione italiana, che con il loro estro creativo delizieranno gli ospiti attraverso un viaggio eno-gastronomico attingendo alla vasta dispensa agroalimentare e vinicola del Mediterraneo. E in serata, dopo le 23, spettacolo con Pippo Pelo e Adriana Petro: i conduttori del morning show tra i più ascoltati in Italia, tornano sul palco dimostrando ancora una volta attenzione e sostegno a tematiche sociali di grande rilevanza. Spazio anche alla musica con gli Spillenzia e i dj Mirko Coppola e Max Correnti. Buonissimi sostiene il progetto Chance per conoscere il panorama di ereditarietà genetica nel cancro infantile e facilitare lo sviluppo di trattamenti personalizzati.