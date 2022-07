Ritorna a' Chiena: secchiate e passeggiate nel centro storico di Campagna

Intero: 7 euro - gratis per diversamente abili, over 70 e under 14

Inzierà domenica 10 luglio a' Chiena 2022, organizzata dall'amministrazione comunale di Campagna e la Pro Loco Campagna. Come da tradizione verrà effettuata una parziale deviazione del fiume Tenza. Un canale artificiale capterà le acque in località Chiatrone e le immetterà in piazza Melchiorre Guerriero; l'acqua scorrerà così lungo il Corso principale, per poi incanalarsi di nuovo nel letto naturale del fiume attraverso un apposito tombino, così che non venga sprecata. L'evento si terrà ogni sabato e domenica fino al 17 agosto.

Il programma

Domenica 10 luglio inizia a'Chiena 2022. Numerose le iniziative in programma per la prima giornata. Dalle ore 12 alle 13 passeggiata. Dalle 15 alle 16 la consueta "secchiata". Dalle 10 alle 12, incluso nel prezzo del ticket, vi sarà una visita guidata al museo della memoria. Alle 11.30, presso la Vineria del Corso, "Aperiscacchi". Su corso Umberto, inoltre, sarà allestita una mostra di lavori realizzati con la tecnica della sabbia colorata. I ticket, per un costo di 7 euro, sono acquistabili al botteghino (aperto dalle 9), sul sito https://www.liveticket.it/achiena o sul portale della Pro Loco. Gratuito l'ingresso per i diversamente abili (più un accompagnare), per gli over 70 e per gli under 14.