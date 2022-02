Torna la magia del Carnevale giffonese: tanti appuntamenti dedicati ai bambini

Tanti appuntamenti per permettere ai più piccoli di godersi la gioia del Carnevale. Inizierà da domani il programma di appuntamenti ideato da “Edu@ction Valley", ecosistema formativo locale dei Picentini con l’obiettivo di costruire alleanze educative forti sul territorio fra scuole, enti locali, famiglie e associazioni del terzo settore, in sinergia con l’associazione Carnevale Giffonese, con il patrocinio del Comune di Giffoni Valle Piana.

Le tappe del weekend

A partire da sabato 26 febbraio, Giffoni Valle Piana ritornerà a respirare la magia del Carnevale, con tanti diversi appuntamenti rivolti a più piccoli, nel pieno rispetto delle normative anti-Covid. Sabato 26 febbraio dalle ore 15:30 alle ore 18:30 si terrà un laboratorio di ceramica presso il Complesso Monumentale Convento San Francesco organizzato dalla Direzione Didattica Don Milani e della Pro Loco Giffoni Valle Piana. Domenica 27 febbraio invece la festa si sposta nella centralissima Piazza Umberto I: alle ore 9:30 è in programma uno spettacolo dell’artista Lula Poppins. A seguire, spazio alla performance “Carnevale a Passo di Danza” a cura dei ballerini di “Spazio Danza Giffoni”.

Gli altri appuntanmenti

Lunedì 28 febbraio dalle ore 10:30 alle ore 12:30, presso il Complesso Monumentale San Francesco, l’Associazione Carnevale Giffonese e il Centro di Educazione Ambientale terranno un laboratorio sul riciclo della carta. Infine, doppio appuntamento in programma martedì 1 marzo: dalle ore 9:30 alle ore 15:30 spazio alla manifestazione “Liberi in Sella” presso la Tenuta “Cavalieri del Grifone”, organizzata dalle associazioni South Land, Oisma e Il Gabbiano. Nel pomeriggio invece, per i bambini l’appuntamento è fissato dalle ore 16 presso il Complesso Monumentale San Francesco per il laboratorio conclusivo “Crea la tua maschera”.