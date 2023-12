Cilento, effetto "Sfera Ebbasta": boom di prenotazioni per il concerto

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

E' boom di prenotazioni nel Cilento per l'arrivo di Sfera Ebbasta, l’artista più ascoltato negli ultimi 10 anni in Italia su Spotify. Il rapper, ancora al primo posto della classifica Fimi degli album e i vinili più venduti nel nostro Paese, si esibirà il prossimo 21 dicembre al Velia Beach Club di Casal Velino Marina, in un evento che è destinato già ad entrare nella storia della provincia sud di Salerno.



Forte del suo quarto album "X2VR", uscito lo scorso 17 novembre, è già sold out con la prima data di giugno 2024 a San Siro. In zona la sua fama lo precede e, in un periodo di bassa stagione, dove difficilmente il Cilento viene scelto come destinazione turistica (a differenza di ciò che avviene in estate), l'effetto Sfera Ebbasta è tangibile e concreto. Basta intervistare agli operatori turistici per avere un termometro della situazione tra le mani: "Giungono richieste di soggiorno per il periodo dell’evento da diversi paesi della Campania ma in generale dalle regioni del sud Italia".



Il Comune di Casal Velino è già a lavoro per ciò che concerne la viabilità e la sicurezza dell’intera area. L’artista, che oltre al Palasele di Eboli qualche anno fa, non ha mai superato la città di Salerno, è pronto a cantare i suoi pezzi migliori accompagnato dal dj-set di Shablo. Sarà un evento all’insegna della musica e del divertimento, con tante sorprese in programma.