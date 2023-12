Le notti azzurre a Cetara, appuntamenti per tutta la famiglia: il programma completo

Non si fermano gli appuntamenti dedicati alle festività a Cetara e le sue notti azzurre, con un ricco calendario di eventi per tutte le età che andranno dritte al cuore di tutti, accogliendo anche i visitatori che scelgono di vivere la magica atmosfera del borgo costiero nel fuori stagione. Ancora per tutto il mese di dicembre e fino a gennaio, spazio all’intrattenimento di grandi e piccini nello speciale programma dedicato al Natale, con tombolate, villaggio di Babbo Natale, commedie e spettacoli teatrali, cori gospel e l’attesissimo revival Anni 90 del Capodanno in piazza, per salutare il nuovo anno e accogliere l’Epifania con tanti buoni propositi.

Il programma

Anche quest’anno Santa Claus e i suoi aiutanti faranno visita al Villaggio di Babbo Natale, venerdì 22 dicembre alle 17 per ascoltare le richieste dei piu? piccoli e farli divertire tra gonfiabili, musica, dolciumi e spensieratezza, muniti di letterina da imbucare nella cassetta apposita che verra? immediatamente spedita al Polo Nord. Dalle 17 di sabato 23 dicembre, consueto appuntamento alla sala polifunzionale “Ave Maria” in Piazza San Francesco con la tombolata e i ragazzi dell'azione Cattolica per creare un momento di puro svago e condivisione, nel segno di uno dei giochi piu? tipici della tradizione natalizia. Si replica la settimana dopo, venerdì 29 dicembre, sempre alla stessa ora. Dopo la funzione religiosa nella Chiesa di San Pietro Apostolo che annuncia la nascita di Gesù Salvatore, dalla mezzanotte di lunedì 25 dicembre ci sara? la calata della Stella Cometa in Largo Marina, un’ottima occasione per scambiarsi gli auguri di buon Natale. La Compagnia Teatrale Cetarese torna sul palco della sala “Mario Benincasa” con la commedia tutta natalizia "Il settimo si riposo?" in scena dal lunedì 25 dicembre al giovedì 28 dicembre, alle 20, per replicare il lunedì 1 gennaio, sempre alle 20. Uno spunto di riflessione dal sapore dolceamaro che associa la tradizione del momento ludico alla volonta? di ritrovarsi con la famiglia e gli amici per un incontro molto sentito nel paese. Ingresso su prenotazione. Un nuovo suggestivo appuntamento sarà scandito dalle note del coro gospel e i canti tipici della tradizione natalizia dalle 12 di martedì 26 dicembre, in Largo Marina. Sincronizzati gli orologi, inizia il conto alla rovescia, aspettando il 2024 con la IX edizione di “Capodanno Cetara” per vivere una notte di San Silvestro indimenticabile nello speciale Back to 90’s e fare un salto indietro nelle atmosfere di un tempo. Dallo scoccare della mezzanotte, tutti in Piazza San Francesco per un brindisi augurale che darà il via allo spettacolo tanto atteso nella magia del borgo illuminato, in collaborazione con Endless Organization, Forum dei Giovani di Cetara, Amici del Forum, Rich&Bitch che hanno sostenuto l’amministrazione comunale nell’organizzazione dei particolari. Aria di gran festa, italian revival&dance, con tutto il meglio della musica anni 70, 80 e 90 ed esibizioni live, con Michele Alterio dj. Sarà il divertimento, sano e garantito, la parola d’ordine ad accompagnare i più giovani, pronti a scatenarsi in pista fino a notte fonda, con il dj set di Anthony Masturzo, volto noto in console nella divina costiera e il voice show di Gaetano Spera con Fabiolino dj resident dal Nautilus Club di Giovinazzo (Ba). Ma non è tutto, animazione ed effetti speciali, con la dance animation di Italian Boys, il pubblico sarà completamente travolto dal calore di uno scenario sognante per accogliere il futuro al meglio. E, con gennaio, la Befana vien di notte direttamente alla sala “Ave Maria” venerdì 5 gennaio, dalle 16, per distribuire dolciumi o carbone ai più piccini che non aspettano altro che riempire la calza in compagnia della loro vecchietta preferita. Non può mancare un pensiero rivolto al prossimo, con la lotteria di beneficenza negli spazi della Chiesa di San Pietro Apostolo, domenica 7 gennaio, alle 19. Subito a cavallo delle festività, spazio anche ai momenti culturali con il premio letterario “E adesso raccontami Natale” a cura di InCostieraAmalfitana.it, sabato 27 gennaio, alla sala polifunzionale “Mario Benincasa” dalle 18.30. Compie dieci anni la kermesse letteraria presentata e ideata dal giornalista Alfonso Bottone che, anche quest'anno, ha scelto Cetara quale cornice di un appuntamento prestigioso che premiera? gli scrittori per la poesia, favola o fiaba, filastrocca, racconto breve a tema, in lingua italiana o dialetto. Ma c’è una novità, una sezione speciale sara? dedicata alle arti visive. Ingresso libero.