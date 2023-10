Cetara, arrivano le "Notti azzurre winter edition": il programma completo

Non si fermano gli appuntamenti a Cetara. Durante il prossimo inverno, un ricco programma di eventi darà vita al cartellone “Le Notti Azzurre Winter Edition”, nel segno di una ritrovata atmosfera che si mescola a una proposta originale, ma sempre fedele alla tradizione. In occasione delle feste, e non solo, una rassegna densa di novità che andranno dritte al cuore di tutti, grandi e piccini, accogliendo anche i visitatori che scelgono il borgo costiero nel “fuori stagione” per trascorrere ore spensierate in un posto magico.

E sarà “In un attimo…Natale” dalle 17.30 di sabato 4 novembre, con l’accensione delle luminarie natalizie, tanto attese in questo speciale periodo dell'anno, per la seconda edizione di "La Magia degli Elementi", il tour itinerante diffuso che con i suoi appuntamenti sta conducendo alla scoperta delle molteplici bellezze della rete costruita fra i comuni di Maiori capofila, Amalfi, Ravello, Positano, Praiano, Cetara e Sant’Egidio del Monte Albino. Fuochi, luci a temi, artisti di strada e tanto altro, animeranno vicoli e stradine, in un percorso che si snoda da Piazza S. Maria di Costantinopoli, nella parte alta del paese, per attraversare il corso principale e raggiungere Largo Marina alle 18.30, quando la sfilata degli artisti di strada cederà il passo al countdown per l’accensione dell’albero di Natale che dominerà la passeggiata. Gonfiabili, zucchero a velo, musica e altre sorprese, saranno gli ingredienti del gran finale dedicato ai più piccoli. “Le nostre peculiarità sono il nostro biglietto da visita che parte dal benessere dei nostri stessi cittadini. Le iniziative turistiche e culturali che proponiamo puntano su ospitalità e accoglienza di Cetara perché diventi meta attrattiva per famiglie, giovani, gruppi di amici e curiosi che già conoscono la costa, ma non del tutto il nostro splendido paese che ha tanto altro da offrire, 365 giorni all’anno” – spiega il sindaco di Cetara, Fortunato Della Monica. “Inizieremo dall’accensione delle luminarie artistiche, per ampliare l’offerta con una serie di incontri caratteristici, a partire dall’immancabile Premio Ezio Falcone che ritorna puntuale" - un impegno che rinnova le consuetudini nelle parole e nei fatti del primo cittadino, supportato dal Consigliere con delega al Turismo e allo Spettacolo, Daniele Luigi D’Elia e Cinzia Forcellino, consigliere con delega alla Cultura, Pari Opportunità e Comunicazione: “Metteremo ogni volta di più al centro del nostro programma i ragazzi con le loro famiglie perché, soprattutto nei momenti particolari, sono la nostra lente di ingrandimento da cui osserviamo il mondo che ci spinge a dare sempre il nostro meglio. Un grazie particolare va proprio a un giovane volenteroso, Enrico Liguori per aver collaborato in questa fase organizzativa”.

Tra stampi e decori, ancora i bambini saranno protagonisti nel doppio appuntamento dei laboratori “Giochiamo con la ceramica” per piccoli artigiani che si metteranno in gioco nel pomeriggio di venerdì 10 novembre, dalle 16, alla sala polifunzionale “Ave Maria” in Piazza San Francesco, imparando a manipolare materia e storia di uno degli elementi più identificativi della costiera. Si replica venerdì 15 dicembre, stesso posto, stessa ora. Ma non finisce qui. Per buongustai e appassionati, farà capolino “Alici al Calice”, in collaborazione con ambientarti che proporrà ben cinque date, il 17 e 24 novembre, 1 dicembre, 19 e 26 gennaio, tutte di venerdì. La colatura di alici di Cetara sposa il vino nella sua "sentinella" per discutere di gastronomia, enologia e cultura della buona tavola. Una serie di incontri tematici divisi in due momenti del programma natalizio, per assaporare diversi abbinamenti, con l'ausilio e i consigli di ristoratori e produttori cetaresi, insieme alle aziende vitivinicole del territorio. La destinazione delle degustazioni sarà la Torre Vicereale, con il suo Museo Cantina, sempre alle 19. Un altro appuntamento imperdibile che anticipa anche il primo assaggio della colatura appena spillata sarà “Aspettando l’Immacolata”, il giovedi? 7 dicembre, dalle 18.30, in compagnia della musica folkloristica suonata in strada per catapultarci nell'atmosfera di festa che precede la santa processione alle prime luci del mattino. E dicembre sarà anche il mese che onora le festività e con esse arriva la “Festa della Colatura di Alici di Cetara Dop”, con il Premio gastronomico “Ezio Falcone”, alla scoperta e riscoperta del nettare ambrato.

Largo ai giovani chef, dalle 12 di sabato 9 dicembre, all’Hotel Cetus. Quest'anno il contest varca i cancelli scolastici degli Istituti Alberghieri, per ricercare il miglior cuoco della provincia. In attesa della Vigilia di Natale e dopo la prima spillatura, saranno gli studenti a metter mano a pentole e fornelli per dare sfogo alla loro creatività, con le prelibatezze nostrane e l'ingrediente principale: la Colatura di Alici di Cetara DOP. I provetti cuochi si sfideranno cucinando il loro piatto migliore che verrà assaggiato e valutato da una giuria di esperti. Per tutto il mese di dicembre e fino a gennaio, ancora spazio al divertimento nello speciale programma dedicato al Natale, con tombolate, villaggio di Babbo Natale, commedie e spettacoli teatrali, cori gospel e l’attesissimo revival Anni 90 del Capodanno in piazza, per salutare il nuovo anno e accogliere l’Epifania con tanti buoni propositi. L’ingresso agli appuntamenti è libero. Il progetto “La magia degli elementi. Itinerari tra luce, acqua ed artigianato locale” è finanziato nell’ambito del “Programma unitario di percorsi turistici di tipo culturale, naturalistico, ed enogastronomico di portata nazionale e internazionale. Periodo di svolgimento giugno 2023 – maggio 2024” a valere sui fondi POC Campania 2014-2020, linea strategica “Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e cultura”.