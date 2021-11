Risate assicurate al teatro delle Arti: in scena Peppe Iodice e Simone Schettino

"Riprendiamo da dove eravamo rimasti". Con queste parole, gli organizzatori annunciano la ripartenza della stagione artistica "Che Comico" del teatro Ridotto di Salerno. Gli spettacoli si svolgeranno nel teatro delle Arti.

Gli ospiti

Risate assicurate il 27 novembre, alle ore 21.15, con Peppe Iodice. Alla stessa ora, il 4 dicembre, sul palco ci sarà Simone Schettino. Ecco le info per i vecchi abbonati e per chi è in possesso già di biglietti acquistati, in precedenza: "Per chi non fosse già in contatto con il botteghino - spiegano gli organizzatori - è possibile richiedere tutte le informazioni per il recupero degli spettacoli della vecchia stagione al numero telefonico 3274934684. Inviare messaggio WhatsApp con foto biglietto/abbonamento".Allo stesso numero, è possibile rivolgersi anche per nuove prenotazioni.