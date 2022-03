Di food in tour: cibo e relax a Fisciano, raduno dei golosi

E' tuttoi pronto a Fisciano, per la quarta tappa nella Valle dell’Irno del progetto “Di Food in Tour”. L'iniziativa ripartirà il 20 marzo, nel segno della valorizzazione dell’agroalimentare. Ampio spazio sarà dedicato sia alla conoscenza del patrimonio culturale fiscianese. sia allo zafferano, spumone e pietanze tipiche dell’Irno.

Lo scenario

Il turismo post-pandemico ha ridisegnato possibili scenari di sviluppo economico prefigurando un diverso ruolo dei borghi. Individuare le risorse autentiche di questi territori, potrebbe innescare il virtuoso processo di “rinascita” turistica utile ai fini della ripresa sostenibile in chiave economica, sociale e ambientale. Dal 2017 il progetto “Di Food in Tour” sta cercando di lanciare proprio questo messaggio e cioè sensibilizzare le istituzioni e i privati a sostenerlo come valido strumento per la promozione della cultura e dell’agroalimentare di eccellenza, in linea con le scelte ministeriali e regionali.

Il programma

Il tour di domenica 20 marzo, come di consueto promosso dal Gruppo CTG Picentia APS Salerno, prenderà il via alle ore 9:30 presso la sede municipale di Fisciano. Qui i visitatori riceveranno i saluti istituzionali del Sindaco Vincenzo Sessa e delle assessore Maria Grazia Farina e Teresa D’Auria. Subito dopo il caffè di benvenuto, vi sarà la conoscenza del Presidente Vincenzo Ricciardi e dei rappresentanti dell’Associazione APS “Vivi Fisciano”, che condurranno i visitatori nella scoperta dell’incantevole cittadina della Valle dell’Irno. Alle ore 10:00 i visitatori proseguiranno alla volta del Santuario di San Michele di Mezzo in località Carpineto a 598 mt s.l.m., risalente al XVIII secolo. La mattinata sarà ancora dedicata alla scoperta dei beni culturali fiscianesi tra cui il Monastero di San Giuseppe, la Chiesa di San Pietro Apostolo risalente al XIV secolo e la settecentesca Congrega del SS. Nome di Dio, del Rosario e dell’Assunta. Intorno alle ore 13:15 la visita culturale cederà il posto alla conoscenza gastronomica dei prelibati piatti realizzati con prodotti locali o provenienti dai comuni limitrofi dallo chef Salvatore Donatantonio presso lo storico Ristorante-Pizzeria Belvedere di Lancusi. Il pomeriggio sarà dedicato all’approfondimento delle tematiche enogastronomiche ed in particolare allo zafferano di Gaiano presso l’azienda agricola di Paolo Pedrosi e allo spumone che dal 1956 viene confezionato artigianalmente nel Bar Santa Lucia di Penta. Anche l’artigianato locale avrà un ruolo di primo piano all’interno del tour e la sosta presso l’Antica Bottega del Rame di Vittorio Villari sarà utile a chi vorrà approfondire le tecniche di lavorazione del pregiato metallo. Il Food Blog 2Ingredienti Arte&Cibo sarà media partner dell’evento.



Info utili



CTG Gruppo Picentia-Mina Felici Presidente Picentia, ctgpicentia@gmail.com, numero telefonico 393497555596. Prenotazioni: info@difoodintour.it oppure www.difoodintour.it