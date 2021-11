Luci e spettacoli, al via il Natale del Cilento Outlet

"Non è solo una tradizione, l’accensione delle luci di Natale al Cilento Outlet ha quest’anno anche un forte valore simbolico, perché ci riporta ad un momento di condivisione e di vicinanza che a causa della pandemia sembrava ormai perso. Con un evento straordinario, che alternerà la musica agli spettacoli di giocoleria, centinaia di famiglie potranno così iniziare a respirare finalmente l’emozione delle feste".

E' quanto si legge nella nota stampa del Cilento Outlet: l’appuntamento è per oggi, sabato 20 novembre, una giornata tutta da vivere godendosi una meravigliosa shopping experience, sino al calar del sole, quando a dare spettacolo saranno l’albero di Natale e le luminarie che “prenderanno vita” brillando tra mille colori scintillanti. Se quello delle luci è un momento capace di emozionare anche i grandi, a far divertire i più piccoli saranno i personaggi Disney a spasso per il Centro, sempre pronti a regalare selfie da postare sui social. Oltre a Topolino e Minnie, ci saranno anche i dispettosi Minions, lo sceriffo Woody e il simpaticissimo Buzz Lightyear. Ma non è tutto, le vie del Centro saranno infatti animate da trampolieri e spettacoli di giocoleria.

L'annuncio

Cresce, intanto, l’attesa per il “Black Weekend” (dal 26 al 28 novembre, dalle 10 alle 21) durante il quale sarà possibile usufruire di incredibili sconti al - 30% dal prezzo outlet in tutti gli store che aderiranno all’iniziativa.