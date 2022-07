La nona edizione del Toko Film Festival: il programma completo

Da giovedì 28 luglio a domenica 31 luglio torna il Toko Film Fest nel Vallo di Diano. Quattro giorni di incontri con esperti, talk, approfondimenti, masterclass, proiezioni e molto altro. 2568 i cortometraggi arrivati da tutto il mondo, solo 24 i finalisti che sarà possibile vedere durante il weekend festivaliero. Filo rosso di questa nona edizione del festival itinerante è il tema “racconto” - il bisogno umano in quanto essere sociale di offrire all’altro un paradigma conoscitivo:

Il programma

La serata inaugurale del festival, giovedì 28 luglio, si svolgerà nella storica "A’ Chiazzaredda" (piazzetta Gracchi) di Sala Consilina (SA). Fra gli ospiti della serata la giovane attrice romana Lia Grieco, protagonista della serie Netflix “Luna Park” e la giornalista e critica cinematografica nonché presidente della giuria del Toko 22 Paola Casella che omaggerà Gassman e Tognazzi per il centenario della nascita di questi artisti, introducendo un piccolo spezzone del film “La nobile arte” da “I mostri” di Dino Risi. Venerdì 29 luglio il Festival si sposterà nella Villa Comunale di Sassano, dove, oltre alla proiezione dei lavori in concorso sarà possibile visionare il cortometraggio d’animazione “La cattiva novella” del regista, sceneggiatore, fumettista e secondo componente della giuria Fulvio Risuleo. Il 30 luglio si passerà a piazza Castello a Montesano sulla Marcellana. Ospiti gli attori Riccardo De Rinaldis, e Gea Dall’Orto e Marianna Fontana. A chiudere la terza serata lo spettacolo sperimentale degli Electroshock Therapy (Est), collettivo di Caserta. La serata finale, invece, si terrà il 31 luglio in piazza Caduti per la Pace ad Atena Lucana.