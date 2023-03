"Qualche estate fa": Claudia Gerini nel salernitano con le canzoni di Franco Califano

Claudia Gerini sbarca al teatro comunale Diana di Nocera Inferiore con "Qualche estate fa - vita, poesia e musica di Franco Califano". Con lei sul palco il Solis String Quartet. Appuntamento per venerdì 31 marzo alle ore 20.45.

Lo spettacolo

Nato da un'idea del Solis String Quartet, lo spettacolo scritto da Stefano Valanzuolo (con gli arrangiamenti di Antonio Di Francia e la regia di Massimiliano Vado) è un ritratto in musica del grande Franco Califano, cantautore romano scomparso dieci anni fa. "Il testo - si legge nelle note di regia - per sfuggire alla tentazione di riproporre stereotipi dongiovanneschi e sottrarsi ai pericoli del raffronto col modello originale, e? interamente declinato al femminile. Si susseguono nove quadri, cioe?, narrati da altrettante voci di donne diverse: personaggi soprattutto di fantasia che raccontano aspetti e storie riferibili, nella realta?, all'uomo e all'artista. Ogni quadro culmina in una canzone di Califano, di modo che la musica si ponga come didascalia al racconto, e non viceversa".