"60+40 100%": Mario Venuti in concerto al Moro di Cava de' Tirreni

Mario Venuti in concerto a Cava de' Tirreni. Il cantautore siciliano si esibirà presso il pub "Il Moro" nell'ambito del tour intitolato "60 + 40 100% Mario Venuti". Appuntamento il 24 marzo, accompagnato da Pierpaolo Latina al pianoforte, Giuseppe Tringali alla batteria e Vincenzo Virgillito al contrabbasso.

Le info utili

Il concerto inizierà alle 22.30. I prezzi dei biglietti variano in base alla posizione: 35 euro per la sala inferiore al piano terra, 30 euro per il soppalco e 25 euro per la loggia con visibilità ridotta. Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare il numero 0894456352 o il +39 340 393 9561.