Musica, il quartetto "Aires Tango" in concerto al Moro di Cava de' Tirreni

Festeggia i trent’anni di vita del gruppo Javier Girotto ospite venerdì 1 marzo alle ore 22.00 del concerto di assoluto livello nel tempio del jazz “Il Moro” di Cava de’ Tirreni. Sul palco del locale del Borgo Scacciaventi, uno dei più grandi quartetti del Jazz internazionale: Javier Girotto Aires Tango, che celebra quest’anno il 30° anniversario della sua carriera.

Il concerto

Il quartetto Aires Tango, ideato da Javier Girotto, ha riscosso un enorme successo sin dalla sua creazione negli anni Novanta. Grazie al grande apprezzamento del pubblico, il gruppo è riuscito a continuare l’attività fino ai giorni nostri, mantenendo intatta la propria fama e continuando ad affascinare le platee di tutto il mondo. Con Aires Tango, Javier Girotto ha dato al tango un tocco di libertà improvvisativa, mescolando melodie e ritmi argentini con un tocco di jazz, creando delle fantastici e coinvolgenti performance strumentali. Nato a Cordoba nel 1965, Girotto ha studiato negli Stati Uniti al Berklee College of Music prima di trasferirsi in Italia, dove ha collaborato con numerosi artisti jazz internazionali. Grazie alla sua versatilità e alla sua capacità di mescolare influenze musicali diverse, si è affermato come uno dei protagonisti della scena jazzistica internazionale. Il quartetto Girotto-Aires Tango vedrà sul palco un live imperdibile Javier Girotto al sax soprano, Alessandro Gwis al pianoforte, Francesco De Rubeis alle percussioni e Marco Siniscalco al basso.

Info e prenotazioni al numero telefonico 0894456352 oppure via WhatsApp al 3403939561.