Biagio Antonacci fa il bis al PalaSele: ritorno ad Eboli per il "Palco Centrale Tour"

Dopo il sold out dell'11 novembre, Biagio Antonacci ritorna al PalaSele. Il suo "Palco centrale tour" tornerà a far tappa ad Eboli il prossimo 25 maggio. Una nuova data a grandissima richiesta dei fan di tutta la Campania che non erano riusciti ad accaparrarsi un biglietto per lo show delle scorse settimane. I biglietti sono disponibili dalle ore 16 del 29 novembre.

Il concerto

Con Antonacci sul palco la band formata da Placido Salamone (chitarra e direzione musicale), Massimo Varini (chitarra), Emiliano Fantuzzi (chitarra, Programmazione), Jacopo Carlini (piano, tastiere), Lucio Fasino (basso), Donald Renda (batteria) e Ernesto Lopez (percussioni), 8 elementi che daranno vita ad uno show all’insegna di brani ormai entrati nel canzoniere italiano come “Convivendo”, “Non so più a chi credere”, “Non è mai stato subito”, “Vivimi”, “Sognami”, “Iris” e molto altro.