Deidda, Guglielmi e Vigorito: il trio di Salerno protagonista al Jazz Bahr

Nuovo appuntamento con Jazz Bahr, la rassegna musicale in corso presso la Stazione Marittima di Salerno.

Il concerto

Ad esibirsi, venerdì 9 dicembre alle 21.45, Sandro Deidda, Guglielmo Guglielmi e Aldo Vigorito. Semplicemente “Tre”, come l’ultimo lavoro prodotto e rinnovato pretesto per mettersi a nudo e rivelare la propria anima musicale non solo all’ascoltatore, ma principalmente a se stessi.