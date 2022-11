“Big Mama Legacy”, il nuovo progetto live di Gegè Telesforo debutta nel salernitano

Gegè Telesforo sbarca venerdì 2 dicembre a Cava de’ Tirreni con una nuova avventura in musica dedicata al blues. Il cantante e musicista si esibirà presso il Pub "Il Moro" in prima assoluta per l’anteprima nazionale del suo nuovo progetto dedicato al blues “Big Mama Legacy”, un tributo personale alla sua passione per il blues, con alcuni fra i migliori talenti musicali del paese.

Il live

Un concerto nel quale Telesforo si esibirà con i Cutello brothers, Matteo e Giovanni, giovani e talentuosi musicisti siciliani ai fiati, tromba e sax contralto, Vittorio Solimene all’organo, Michele Santoleri alla batteria, Cristian Mascetta alla chitarra. Cultore della musica nera, GeGè Telesforo è da sempre un artista poliedrico, e soprattutto un vocalist raffinato, innovatore della tecnica “scat”, capace di tenere testa a mostri sacri del jazz come Jon Hendricks, Dizzy Gillespie, Ben Sidran, Phil Woods, Mike Mainieri, Clark Terry, DeeDee Bridgewater, Bob Berg.