La musica sbarca nella Stazione Marittima con la rassegna "Jazz Bahr"

La Stazione Marittima si trasforma in un jazz club negli spazi "Jazz Bahr" di Roberto Lumino. Il via ufficiale è fissato per il 18 novembre alle 21,45 con il primo dei quattro appuntamenti.

Il primo appuntamento

La serata inaugurale sarà affidata alla pianista Armanda Desidery che si presenterà con la sua formazione d’elezione, in quartetto, con Emilio Silva Bedmar al sassofono tenore e flauto, Guido Russo al basso e Mario Basile Lopez alla batteria per una serata nel segno del latin jazz. Il “Sueno Latino” sarà infatti, garantito dal virtuosismo di Bedmar, dall’incisivo groove di Guido Russo, dal tocco afrocubano di Mario Basile Lopez e dal pianismo di Armanda che collega e colora il tutto con le tipiche figurazioni cubane e caraibiche. Questo quartetto è una formazione che mescola i suoni della musica latina, del jazz, del flamenco con riferimenti ai maestri del genere (a partire da Dizzy Gillespie a Machito a Tito Puente a Paquito D’Rivera), non mancherà di suscitare quell’ampio spettro emozionale tipico di questa musica, energica ma anche irrimediabilmente romantica.