È tempo di "Music on the port": venti gruppi salernitani sul palco

Giornata ricca di eventi, quella di domenica 2 ottobre, alla Lega Navale di Salerno.

La kermesse

L'intera giornata sarà caratterizzata dalla manifestazione “Music on the Port”, che sarà organizzata nel grande spazio antistante la sede sociale della Lega Navale, al Porto Masuccio Salernitano. Sin dal mattino si alterneranno circa 20 gruppi musicali salernitani sul palco appositamente allestito. La maratona musicale offrirà a numerosi artisti emergenti di Salerno la possibilità di esibirsi davanti ad un pubblico numeroso ed in una cornice unica, con musica di tutti i generi, dal blues al rap. La kermesse musicale inizierà al mattino alle 11 per terminare in tarda serata e vedrà momenti di aggregazione ed improvvisazione nella jam session del primo pomeriggio.