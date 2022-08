A Pontecagnano "Le notti della musica popolare": il programma completo

Musica popolare protagonista a Pontecagnano Faiano. Venerdì 5 e sabato 6 agosto arrivano "Le notti della musica popolare", la due giorni dedicata alla tradizione, al divertimento, alla danza ed alla canzone. A fare da scenario all’iniziativa, frutto della collaborazione fra Comune e le associazioni World Dance & Fitness e La notte della Musica Popolare, sarà Piazza Risorgimento.

Il programma

Ad aprire la kermesse, venerdì 5 agosto a partire dalle 21, lo spettacolo "Napul'è: colori e musiche della nostra tradizione". Sabato 6 toccherà invece a Folk Night, con Serena Della Monica, Sara Schiavo, Carlotta D’Avino, Antonio Santoro, Giovanni Mauro, Enzo Tamurriello Esposito, Isidoro Caso, Raffaele Venosi, Gianluca Zammarelli, Dora Galiero, Marco Di Domenico, Michele Taurone, Emilio Gioia, Tommaso Immediata, Alfonso Forlenza, Emilio Teofrasto. "Grazie al dialogo quotidiano con le associazioni ed al desiderio ormai espresso dalla cittadinanza di rivivere il territorio e renderlo teatro di gioia, spensieratezza e svago, riproponiamo il format delle manifestazioni nei luoghi simbolo di Pontecagnano Faiano. Siamo certi che anche stavolta riusciremo a coinvolgere decine e decine di persone col l’intento condiviso di riappropriarci di sentimenti positivi e di spirito comunitario" ha dichiarato la consigliera con delega alle Associazioni Gabriella Vernieri. "In quest’estate rovente, riportare le persone nelle piazze è quantomai bello ed auspicabile. In più lo facciamo garantendo spettacoli di qualità, che mettono in luce il valore reale della musica, che coincide con l’aggregazione e la condivisione di momenti di grande bellezza, che inducono alla vicinanza non solo fisica ma soprattutto morale" ha aggiunto il sindaco, Giuseppe Lanzara.