Appuntamento con la grande musica a Capaccio Paestum. Venerdì 23 giugno, nella Planet Arena dell'area archeologica, farà tappa il Tezenis Summer Festival 2023.

Gli artisti

Tra gli artisti che si esibiranno a Paestum ci saranno Blanco, Boomdabash, Elodie, Emma, Gaia, Lazza, Mr Rain, Rhove, Tananai, The Kolors. La kermesse è organizzata da Tezenis e Radio 105. "Con Radio 105 - racconta Federico Veronesi, brand leader Tezenis - è nata una immediata sintonia e collaborazione che ci permetterà di rendere accessibile a tutti la musica del momento, in modalità del tutto gratuita. Ci auguriamo che la serie di tappe in programma quest’anno animi l’estate di alcune delle più belle città del nostro Paese, dando voce a imperdibili artisti e offrendo a tantissime persone il piacere della musica live”.