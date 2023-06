Jazz on the pool: il Virginia Sorrentino trio al Quadrifoglio con "Jobim... e altre storie"

Giovedì 22 giugno si riapre la stagione musicale Jazz sotto il cielo d'estate. Con la direzione artistica di Franco Tiano , nel magnifico scenario del Quadrifoglio, la straordinaria cantante Virginia Sorrentino interpreterà i brani del grande musicista e compositore Antonio Carlos Jobim. La cantante sarà accompagnata da alcuni tra i più importanti musicisti del nostro panorama jazzistico: Marco De Tilla al contrabbasso e Massimo Barrella alla chitarra

Virginia Sorrentino

Cantante professionista da 27 anni, versatile e dalla sensibilità spiccata, vanta oltre un migliaio di concerti da solista e collaborazioni con diverse orchestre swing/jazz anche con noti artisti italiani: Alan Sorrenti, Massimo Modugno, Gianni Nazzaro, Franco Fasano, Francesca Alotta, Barbara Cola. È stata anche al fianco di Massimo Ranieri per 7 mesi nel famosissimo musical Canto perché non so nuotare, 2012.

Ha partecipato a numerosi festival e rassegne in Italia ed Europa, tra cui Umbria Jazz 2001 e 2002, Copenaghen Jazz Festival, Le Mans Jazz Festival, Valbonne Jazz Festival, Festival dei due mondi di Spoleto, Jazz in Capri, Carinaro Jazz, Torvergata Jazz, Villa Celimontana Jazz, Nick La Rocca, Sorrento jazz, Terni jazz, Palena jazz, Giffoni Jazz, Vico Jazz.

Le informazioni

Inizio ore 21, ticket 15 euro comprensivo di un drink a scelta. Possibiltà di cena con prenotazione obbligatoria, il menù è a la carte.

Direzione artistica di Franco Tiano.