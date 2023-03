"Jobim...e altre storie" il concerto di Virginia Sorrentino nella seconda serata de "Il colore dei suoni"

Indirizzo non disponibile

Il secondo importante appuntamento musicale al teatro Pasolini della rassegna Il colore dei suoni si terrà sabato 11 marzo e sarà dedicato al grande musicista e compositore Carlos Jobim. Ad interpretare i suoi brani ci sarà la cantante Virginia Sorrentino accompagnata da grandi musicisti: Marco De Tilla al contrabbasso,Massimo Barrella alla chitarra e Simone Prattico alla batteria. Ospite d'onore Alfonso Deidda al flauto e piano.

Virginia Sorrentino

Cantante professionista da 27 anni, versatile e dalla sensibilità spiccata, vanta oltre un migliaio di concerti da solista e collaborazioni con diverse orchestre swing/jazz anche con noti artisti italiani: Alan Sorrenti, Massimo Modugno, Gianni Nazzaro, Franco Fasano, Francesca Alotta, Barbara Cola. È stata anche al fiano di Massimo Ranieri per 7 mesi nel famosissimo musical Canto perché non so nuotare, 2012.

Ha partecipato a numerosi Festival e Rassegne in Italia ed Europa, tra cui Umbria Jazz 2001 e 2002, Copenaghen Jazz Festival, Le Mans Jazz Festival, Valbonne Jazz Festival, Festival dei due mondi di Spoleto, Jazz in Capri, Carinaro Jazz, Torvergata Jazz, Villa Celimontana Jazz, Nick La Rocca, Sorrento jazz, Terni jazz, Palena jazz, Giffoni Jazz, Vico Jazz.

Le informazioni

Inizio ore 21, ticket 10 euro, acquistabile in prevendita al teatro Verdi, su Vivaticket o la sera stessa del concerto alla Sala Pasolini.

Direzione artistica di Giuseppe Zinicola con la collaborazione di Franco Tiano.

Per informazioni 089/662141 biglietteria Teatro Verdi dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20