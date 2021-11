Resilienza ospita Winter Jazz: l'ospite della rassegna è Igor di Martino

Igor di Martino, chitarrista napoletano, sarà l'ospite di Winter Jazz, presso Resilienza, a Salerno. Il concerto è in programma dalle ore 21 alle 23 di giovedì 25 novembre. Con di Martino ci sarà Cyranó Vatel alla chitarra.

La scheda

Igor Di Martino è un chitarrista partenopeo. Inizia da bambino con il pianoforte guidato dalla madre pianista, ma incontra il “vero amore” imbracciando per la prima volta la chitarra del padre all’età di 15 anni. Intraprende gli studi classici conseguendo la licenza di solfeggio, per poi proseguire gli studi conseguendo la laurea di I e II livello in musica Jazz con il massimo dei voti, rispettivamente nei conservatori G.Martucci di Salerno e S.Pietro a Majella di Napoli. In questi anni ha l’opportunità di studiare le tecniche della chitarra moderna con i Maestri Pietro Condorelli, Fabio Zeppetella, Adriano Guarino, Aldo Farias. Tecniche di improvvisazione jazzistica con i Maestri Alfonso Deidda, Sandro Deidda, Dario Deidda. Tecniche di orchestrazione col Maestro Pino Jodice. Inoltre segue seminari di perfezionamento con il chitarrista americano Peter Bernstein e i pianisti Barry Harris e Aaron Goldberg. Influenze musicali: Chopin, Baden Powell, Jimi Hendrix, B.B. King, Pino Daniele, Keith Jarrett, Bill Evans, Charlie Parker, John Coltrane, Wes Montgomery, Django Reinhardt, Tuck & Patty, Pat Metheny, Pat Martino, Ralph Towner.