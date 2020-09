Coro pop di Salerno in concerto: è tutto pronto all'Arena del Mare

Il CoroPop di Salerno, del M° Ciro Caravano, con la collaborazione del Comune di Salerno, insieme a tanti e preziosi amici artisti, ha organizzato una grande festa della musica, come segnale di rinascita, di incoraggiamento per questo settore artistico-musicale che è tra i più penalizzati dalle conseguenze della pandemia.

La serata sarà condotta dal fantastico artista salernitano Pippo Pelo e vedrà l’avvicendarsi di vari gruppi: Il @CoroPop di Salerno , Il DJ Paolo Caravano, la Compagnia del riccio, I Four Notes, il duo Co2 Caravan Of Two , Francesca Simonis, le Frenetiche e le super “special guest” Ciro, Mimì, Gonzalo, Massimo e Daniele Blaquier dei Neri Per Caso.

Special thanks ai nostri “Friends”

Consorzio ISMESS, FINDS, Giovanna Tortorella, Studio Adinolfi - Vincenzo Adinolfi, GM Produzioni, Echo Media Group, Davide Caravano, AgriOvo, Biagiosiani Srl, Mirko Siani, Musicbeat Salerno e Fondazione Comunità Salernitana onlus