Ondata di Covid: i contagi frenano gli eventi a Salerno e in Costiera

Prevale la prudenza. Dopo il rinvio ad altra data dei concerti di Capodanno, programmati al teatro Verdi, anche il teatro Nuovo rimodula la propria programmazione. Lo spettacolo “La cantata dei pastori”, in scena sabato e domenica, è stato rinviato, a causa Covid.

I fatti

Il virus ha colpito anche il direttore, risultato positivo. E' stato rinviato a data da destinarsi anche anche il concerto “Le pastorali di Natale” di Espedito De Marino in programma nell’atrio della Cattedrale di?Salerno. A Positano, in considerazione delle ultime notizie in merito all’emergenza Covid-19, dove si registra purtroppo un aumento della curva del contagio, "in linea con quanto sta accadendo nei paesi limitrofi e a livello nazionale - scrive il sindaco - in via precauzionale e preventiva, sono annullati tutti i prossimi eventi in presenza previsti nel calendario delle iniziative natalizie".