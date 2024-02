“Abitatori del tempo. L’impegno civile della letteratura”: Giovanni Terzi presenta "Madame Camorra"

“Abitatori del tempo. L’impegno civile della letteratura”, la rassegna letteraria organizzata dalla Delia Agenzia Letteraria e dall’Associazione Culturale Mare Sole e Cultura in collaborazione con la Regione Campania, la Scabec, la Camera di Commercio di Salerno, e il patrocinio della Provincia di Salerno, del Comune di Salerno e della Fondazione Carisal, indaga sessant’anni di malavita a Napoli attraverso il racconto di un giornalista che ha raccolto la confessione di una delle donne che hanno segnato la storia della camorra.

L'incontro

L'appuntamento è per sabato 24 febbraio, alle ore 17.30, presso il Salone Genovesi della Camera di Commercio (via Roma, 29- Salerno) Giovanni Terzi presenta “Madame camorra. Biografia non autorizzata di Pupetta Maresca” Vallecchi Firenze. Saluti istituzionali di Andrea Prete, Presidente Unioncamere. Introduce e modera, Simona Ventura.

Dialogano con l’autore, Oreste Lo Pomo, Direttore TG3 Campania, e Giampiero Marrazzo.

“Dite al professor Cutolo che se non la smette di minacciare la mia famiglia ci penserò io a uccidere con le mie mani i suoi bambini”. Dorme e sogna Pupetta in quella notte d’inverno nella sua casa a Castellammare di Stabia; un sogno reale perché quella frase, quella minaccia lei, donna d’onore, l’aveva fatta tanti anni prima durante una conferenza tenutasi al Circolo della Stampa di Napoli davanti a decine di giornalisti. Pupetta racconta tutta la sua vita, non omette nulla. Il pensiero per il suo primo figlio Pascalino, ucciso a diciotto anni, è ricorrente e costante; vuole capire, Pupetta, chi è stato. Così prima con Ciro, il fratello, poi con Roberto e Annabella, i figli, per poi terminare con Umberto Ammaturo, il suo secondo compagno, cerca di ripercorrere la sua vita per capire chi ha voluto ammazzare il suo primogenito. Il racconto di Pupetta è il racconto degli ultimi sessanta anni della camorra e di Napoli. Pupetta ha ucciso per amore chi l’amore aveva osato portarlo via, è stata complice di un pericoloso criminale e narcotrafficante internazionale per amore dei suoi figli.