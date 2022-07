Enzo Todaro presenta "Pensieri sparsi": la storia di settant'anni di giornalismo

Appuntamento con la cultura martedì 5 luglio alle ore 19 sulla terrazza fronte mare del Circolo Canottieri Irno di Salerno, dove verrà presentato il nuovo libro di Enzo Todaro dal titolo “Pensieri sparsi” (pubblicato da Arti Grafiche Boccia). A discuterne con l’autore Adolfo Gravagnuolo, imprenditore del commercio, e l’onorevole Guido Milanese, neurologo e professore universitario.

Il libro

L’introduzione, invece, sarà affidata a Salvatore Fruscione, consigliere delegato alle Attività culturali del Circolo Canottieri Irno. “Pensieri sparsi”, come afferma Diego De Silva nella quarta pagina di copertina “il tentativo di un resoconto di vita”. Una raccolta dell’attività giornalistica che Todaro svolge da settant’anni in cui emerge la galleria di personaggi incontrati in questi anni ed i fatti più rilevanti negli ultimi anni, con particolare attenzione alle attività criminali delle organizzazioni mafiose.