Torna "Giovediamoci": Giuseppina La Delfa apre la quarta edizione

"Famiglie" è il titolo del libro che sarà presentato Giovedì 28 Marzo alle 18,30 presso la sala Teatro “SanGenesio” di Via Bastioni 12 di Salerno all’interno del percorso "Giovediamoci".

Il libro

E’ il terzo ed ultimo capitolo di una storia personale, familiare e collettiva scritto da Giuseppina La Delfa e pubblicato da Golem Edizioni. Il libro è il racconto di un lungo e difficile percorso fatto di autoconsapevolezza e di determinazione di due donne (una coppia lesbica) e delle difficoltà, nei loro confronti, di una società in grado solo di ignorarle nei loro bisogni e nei loro diritti civili; il libro descrive la nascita dell’Associazione Famiglie Arcobaleno di cui la La Delfa è stata fondatrice e Presidente fino al 2015, momento culminante di una battaglia che l’autrice stessa considera una forte testimonianza verso i suoi figli e verso i figli delle famiglie arcobaleno. Luoghi e spazi di vita che arricchiscono la memoria e che pongono un fortissimo punto interrogativo su tutto ciò che ancora manca per arrivare al riconoscimento di quei diritti, diritto di tutti, che dopo la legge Cirinnà dovrebbero essere in dirittura d’arrivo. Il libro è per molto lati anche una storia intima che diventa coraggiosamente storia comune che vede i suoi inizi alla fine degli anni settanta per terminare nei giorni nostri; è un rapporto d’amore intenso tra l’autrice e Raphaelle, un amore lungo 36 anni che porterà le due donne al desiderio di diventare madri.

L'autrice

Giuseppina La Delfa è italo-francese, nata nel nord della Francia nel 1963. Laureata in Lingua e Letteratura italiana con specializzazioni in Letterature comparate e Didattica delle lingue straniere, nel 1990 si trasferisce in Italia con la compagna e da allora insegna lingua francese all'Università di Salerno.