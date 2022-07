Doppio appuntamento ad Ascea con Salerno Danza Festival

Venerdì 29 a Palazzo Ricci di Ascea nuovo appuntamento con Salerno Danza Festival 2022. In scena la Compagnia Cornelia con “Sleeping beauty/outdoor” e la produzione Koiné "E come sottofondo il rumore della città".

Lo spettacolo

Per quel che riguarda "Sleeping beauty/outdoor", La Bella Addormentata è la favola da cui parte l’analisi emotiva di alcune personalità contemporanee: adolescenti, gender free, collocabili nell’era della Generazione Z. Mentre in “E come sottofondo il rumore della città” di e con Serena Loprevite e Rocco Colonnetta, lo spazio urbano è la scena aperta dove i due danzatori attraverso la loro poetica tracciano il passaggio nel tessuto metropolitano della città: seguendo una linea retta lasciano andare i corpi alla forza di gravità fino a terra l'uno sorretto dall'altro per poi rialzarsi e ricominciare a camminare.