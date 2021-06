E' tutto pronto per il percorso di danze medievali nel borgo di Roscigno

Roscigno vecchia ospita il percorso di danze medievali: due ore di divertimento, arte, cultura, costo 30 euro. Il workshop comincerà alle ore 17 e sarà rilasciato rilasciato un attestato di partecipazione a fine percorso

I dettagli

Il programma prevede workshop danze medievali, presentazione del corso, brevi cenni storici, divisioni stili musicali, danze Medievali, preparazione fisica (riscaldamento), passi base, coreografia, condivisione dello studente alla ricerca del fascino del mondo antico, medioevo in particolare, progettazione serata a tema. Abbigliamento consigliato: comodo, ma si farà riferimento anche ad abiti, accessori, epoche.

Cenni storici



Le danze medievali hanno lasciato moltissime tracce scritte e, se qualche chronicon dell'epoca ne parla, nessuno le descrive.

A questa difficoltà vi si aggiunge il problema del deciframento musicale: la notazione musicale si faceva in quest'epoca tramite un tetragramma (e non pentagramma come oggi), il che rende l'interpretazione delle frasi melodiche abbastanza aleatorie.

Le fonti per una comprensione della danza in Europa durante il Medioevo sono perciò limitate e frammentarie, composte perlopiù da qualche raffigurazione in dipinti e miniature. Nell'alto medioevo le danze erano ancora molto semplici e legati alle danze di cultura contadina per feste e rituali. Solo nel 1400 iniziano ad essere stilizzate e elaborate per tanto tutte le danze dei secoli precedenti si rifanno a passi semplici e ripetuti e alla fantasia del danzatore. Le danze di riferimento saranno la carola (danza in cerchio), la ballata in file, virelai di coppia o di gruppo, estampie legata alla poesia (coppia), il saltarello principalmente Saltellato, la Manfredina, Farandola (labirinto), la tarantella (danza della nostra tradizione).

