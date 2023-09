Decennale "Devayoga" a Salerno: si parte venerdì 22 settembre

In occasione dei primi dieci anni di attività la Scuola Devayoga invita tutta la cittadinanza all'evento:





Venerdì 22 settembre presso il Pattinodromo comunale Tullio d'Aragona in via Lungomare Tafuri a Salerno con ingresso libero e aperto a tutti.



Il programma:



18,30 apertura cancelli



?19,00 lezione di Hatha Yoga condotta da Rita Cariello aperta e adatta a tutti

?

20,30 Danza del Leone - esibizione a cura della Accademia HAK FU JOW Kung Fu con i Maestri Alfonso Grassi e Annamaria De Chiara - a seguire: Esibizione degli allievi dell'Accademia HAK FU JOW Kung Fu



20,45 Danza del ventre con la Maestra Elvira Pulcrano

?

21,00 Spettacolo/Cabaret con Ciro Girardi

?

21,30 Concerto con Cristina Mazzaccaro (Voce) e Pasquale Curcio (chitarra)

?

22,30 Dj Set



PRESENTA: BARBARA LANDI



Dalle 20,00 Art Area: Elena Soldivieri - Sottosaturno (Hennè Tatoo)



Servizi: Area ristoro e Area relax - zona spogliatoi e servizi igienici



- INGRESSO LIBERO -

TUTTE LE ATTIVITA' SONO GRATUITE!



SI CONSIGLIA:

- Abbigliamento comodo (per chi intenda partecipare alla lezione di Yoga)

- Portare con sè un tappetino o una stuoia







devayoga.salerno@gmail.com