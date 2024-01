Torna "Di Food in Tour" a Baronissi per una “Christmas Edition”, tra salato e dolce

Ritorna "Di Food in Tour" a Baronissi per la sua “Christmas Edition”: domenica 7 gennaio, alle ore 10, dopo i saluti istituzionali del sindaco Gianfranco Valiante, i partecipanti inizieranno la visita di alcuni dei monumenti più rappresentativi di Baronissi assieme alla Pro Loco e ai suoi soci di cui la Presidente Maria Picarone che tanto si è attivata per l'organizzazione dell'itinerario culturale ed enogastronomico. La Pro Loco è anche fautrice del progetto di promozione turistica territoriale “Visit Baronissi” che include diversi itinerari, occupandosi dell’organizzazione delle visite guidate. La passeggiata del 7 gennaio rientra in questo circuito di valorizzazione della cittadina più rappresentativa della Valle dell’Irno e la Pro Loco si è attivata affinché “Di Food in Tour” venisse riproposto per la seconda volta sul territorio comunale dopo tre anni di assenza. La Presidente del Gruppo CTG Picentia di Salerno Mina Felici ha sostenuto ancora una volta l’importanza del progetto appoggiato dall’Associazione CTG Picentia APS di Salerno, affermando: “Pur avendo iniziato da poco l’esplorazione di un nuovo territorio, ossia l’Alto-Medio-Sele, accogliamo con gioia l’invito della Pro Loco e ritorniamo a Baronissi esattamente dopo tre anni. La stessa cosa capitò anche a Giffoni Valle Piana che ci vide più volte presenti con i nostri visitatori. Di Food in Tour sta tracciando un segnale positivo e noi continueremo a sostenerlo e promuoverlo migliorandolo con impegno e costanza”.

La nota stampa

La passeggiata culturale che riempirà parte della mattinata, darà modo ai turisti di conoscere la cittadina con i suoi scorci più caratteristici come quelli dei Casali con i pannelli maiolicati, di Villa Farina, architettura gentilizia di stile sette-ottocentesco appartenente ad una nobile famiglia locale, le Chiese di Maria Santissima di Montevergine e del Santissmo Salvatore. A seguire gli approfondimenti enogastronomici che da sempre hanno caratterizzato i tour e nello specifico la visita alla Cantina Guerritore, apprezzata per i suoi rinomati vini, e alla Gelateria Angelo Napoli per assistere in diretta alla creazione del gelato artigianale. Insieme si proseguirà per il pranzo presso la Pizzeria-Trattoria Pomo D'Oro, dove il menù sarà a base di pizze territoriali, antipasti di salumi e formaggi particolari e sfizi fritti. Nel pomeriggio ci si dirigerà verso il famoso Presepe del Ciliegio per vivere le atmosfere natalizie. Qui la Pro Loco organizzerà un laboratorio sulla conoscenza dell'antica mela limoncella che viene coltivata proprio a Baronissi assieme alla mela annurca, a cui seguirà una degustazione di liquori e altre novità prodotte con la medesima mela. La Vicepresidente e giornalista enogastronomica Annamaria Parlato ha ribadito: “La promozione turistica territoriale riveste un ruolo cruciale nello sviluppo e nella prosperità di una destinazione. Non solo porta a benefici economici diretti, ma può anche contribuire alla crescita sostenibile, alla preservazione della cultura locale e all'arricchimento della comunità nel suo complesso. Un approccio olistico e sostenibile alla promozione turistica è fondamentale per garantire che i benefici siano duraturi e positivi per la comunità e l'ambiente. Il turismo passa attraverso la cultura ma soprattutto l’enogastronomia che negli ultimi anni è traino fondamentale per l’economia italiana. Tutto ciò però richiede una strategia integrata che coinvolga tutti gli attori locali. Concentrandosi sulla valorizzazione delle tradizioni culinarie locali, si può creare un'esperienza turistica unica e memorabile che avvantaggia sia la destinazione che i visitatori”. Il Food Blog 2Ingredienti Arte&Cibo sarà media partner dell’evento.