Creatività al potere: corso di disegno al museo diocesano di Salerno

Fantasia al potere. Il museo diocesano di Salerno, che fino a marzo osserverà apertura pomeridiana dalle ore 16 alle 20 il venerdì, sabato e domenica per poter godere dei tesori di arte e cultura presenti al proprio interno, ospita anche il corso di disegno.

Il programma

Durante il corso di disegno del Museo, si studierà passo passo la tecnica di disegno dei Maestri, che ha permesso ad artisti di ogni livello di esperienza di affinare le proprie abilità grafiche. Alla base di questo corso, c’è il metodo di disegno proporzionale e di modulazione volumetrica osservativa, insegnato come base dell’istruzione artistica accademica più classica, con approfondimenti di tecniche più moderne come l'anatomia volumetrica di Burne Hogart ed il "Course de Dessin” pubblicato tra il 1866 e il 1871 da Goupil & Cie che invitava gli studenti a migliorare lo studio della figura attraverso il disegno dal vero. Poche persone comprendono che il disegno è necessario per imparare a costruire forme allo scopo di dipingere, modellare e decorare.

Info utili



Il corso è rivolto a tutti senza necessariamente capacità pregresse, si può iniziare dalle basi come specializzarsi per chi è già "formato", al fine di coltivare abilità indispensabili per qualsiasi artista. Il laboratorio si tiene tutti i venerdì dalle ore 18 alle 21 presso il Museo Diocesano San Matteo di Salerno ed ha un costo di 60 euro mensili. E' possibile prenotare una lezione di prova gratuita.

Su richiesta sarà rilasciata una certificazione delle ore di frequenza che può essere valida come credito formativo. Per info e prenotazioni telefonare allo 089 239126 oppure al 333 886 0638.