Carri, food e musica: domenica il gran finale del Carnevale Palomontese

Si svolgerà domenica 3 marzo, a partire dalle ore 14, in località Bivio di Palomonte, la finalissima del carnevale paolomontese.

L'appuntamento

Dopo il successo e gli applausi per le due giornate di sfilate ed esibizioni dei carri allegorici e dei figuranti nelle frazioni di Perrazze e Valle di Palomonte, l'atteso evento si sposterà per la finalissima di domenica 3 marzo, in piazza Monsignor Palatucci a Bivio di Palomonte dove alle ore 11 ci sarà l’apertura dell’area food, alle ore 14 avrà inizio la sfilata dei carri allegorici a cui seguirà la premiazione e dalle ore 18, la serata dance con la musica disco animata dai dj. Animazione e divertimento ma anche arte con la consegna dei premi da parte di una giuria qualificata di esperti, ai carri allegorici che verranno selezionati ed ai quali verranno consegnate una serie di targhe distinte in: coreografia, tema sociale, allegoria, impatto scenico, maschere e costumi, eleganza-semplicità, ed infine, evoluzione- movimento. Questi ultimi due invece, premi speciali alla memoria di due giovani carristi, Giada d’Elia e Adriano Chiola, scomparsi prematuramente in circostanze tragiche.