Emiliano Luccisano apre la rassegna "Che Comico" al Teatro delle Arti

Al via il 5 novembre "Che Comico" la nuova stagione ideata dalla Gv Eventi. Da novembre a marzo, dieci date: sei andranno in scena al Teatro Ridotto, quattro, tutte nuove produzioni, al Teatro delle Arti.

L'apertura

La stagione partirà con lo spettacolo "Tutta la vita di dietro", diretto e interpretato da Emiliano Luccisano. Una stand-up comedy irriverente, acuta, divertente ma anche tragicomica, interpretata dal comico "social”, i cui sketch sono diventati un trend, un tormentone, un appuntamento fisso, sia con i suoi vecchi fan che con i nuovi. "Tutta la vita di dietro - spiega il protagonista - parla del passato, del presente e del disagio. Del futuro no. Parleremo dei modi assurdi in cui cresciamo, invecchiamo e facciamo più o meno sesso. Non necessariamente in quest’ordine. Ci sarò io, ci saranno i miei personaggi intrappolati in video e sì dirò pure Me vie’ un po’ da piagne, promesso".