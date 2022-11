A Vietri Sul Mare la lectio magistralis di Eva Cantarella su Trotula de Ruggiero

Appuntamento con la cultura a Vietri sul Mare. Domenica 20 novembre alle 19, nell'aula consiliare del Comune, si terrà la Lectio Magistralis di Eva Cantarella "Trotula de Ruggiero, magistra della Schola Medica Salernitana". Ad intervenire il professor Roberto Miraglia ed il professor Antonio Gazia, che introdurrà i lavori.

L'evento

L'appuntamento con Eva Cantarella rientra nelle attività progettate nell'ambito di Vietri Cultura. "Tra le tante attività messe in essere dal nostro Comune non poteva mancare la lectio magistralis della professoressa Eva Cantarella" spiega il sindaco Giovanni De Simone, "una donna tra le più interessanti ed attive nel panorama culturale italiano, alla quale abbiamo conferito di recente la cittadinanza onoraria. La sua presenza a Vietri sul Mare – dove la studiosa ha nella frazione di Raito una sua residenza – il suo interesse per la cittadina, è per noi vietresi motivo di grande orgoglio".