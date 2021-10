Giornata nazionale delle famiglie al museo: è tutto pronto a Pontecagnano Faiano

Domenica 10 ottobre, il Museo Archeologico Nazionale di Pontecagnano Faiano, ‘Gli Etruschi di frontiera’, in collaborazione con Argonauta–Didattica e servizi per la cultura, aderisce alla Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo con un laboratorio didattico dedicato a bambini e ragazzi. Il tema è “Nulla accade prima di un sogno ”.

Info utili

Il Museo dei tuoi sogni - Laboratorio di archeologia: domenica 10 ottobre, ore 10-13. Il museo si trasformerà in un luogo speciale in cui esprimere emozioni, sogni e desideri grazie al laboratorio didattico “Il Museo dei tuoi sogni”. Bambini e ragazzi, dopo aver visitato la collezione degli Etruschi di frontiera con la guida di archeologi esperti nella didattica museale, realizzeranno attraverso la tecnica del collage la loro “teca ideale del museo”, esprimendo con l’arte come immaginano e come vorrebbero che fosse il museo. L’attività è adatta a bambini dai 4 anni in su. Primo turno: ore 10. Secondo turno: ore 11,30. La prenotazione è obbligatoria da effettuare telefonando al numero 089848181. Il laboratorio e le attività didattiche sono a cura degli archeologi di Argonauta – didattica e servizi per la cultura. Per l’ingresso al museo sono obbligatori il green pass, l’uso della mascherina, anche per i più piccoli, e il rispetto di tutte le prescrizioni previste dalla normativa anti-Covid. L’ingresso al museo e la partecipazione alle attività sono gratuiti fino ai 18 anni. Per gli adulti è previsto il biglietto di ingresso al museo di 2 euro.