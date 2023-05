Orario non disponibile

Grande ritorno per la Festa della Birra di Sarno. L'appuntamento è dall'1 all'11 giugno nell'area mercato. Sarà possibile gustare tantissime birre artigianali e le specialità baveresi e locali negli oltre 50 stand allestiti nell'area in cui si svolgerà l'evento. Per i più piccoli ben 5000 metri quadrati di luna park.

Il programma

Spazio anche alla musica. Giovedì 1 giugno toccherà a Rosario Miraggio, mentre venerdì a Mavi. Sabato 3 giugno è il turno del "Gianni Simioli" show. Il primo weekend dell'evento, invece, si concluderà con Lele Blade.