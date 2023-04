Nel salernitano ritorna la Festa del Majo

Torna a rivivere uno dei riti arborei più antichi d’Italia: la Festa del Majo. Un evento che unisce le comunità di Nocera Superiore e Roccapiemonte pronte ad incontrarsi lunedì 1 maggio nella piazza di Materdomini per la Santa Messa e lo scambio dei doni.

Il programma

Il 29 ed il 30 aprile dalle 20 alle 23 nel borgo medievale con la rievocazione degli antichi mestieri con banchetti didattici. Lunedì 1 maggio, dalle ore 15:30 la partenza, dal parco Antonietta, del corteo guidato dal Sindaco Carmine Pagano, con arrivo in piazza Zanardelli dove si terrà l’esibizione del gruppo delle majorettes, vestite in abiti d’epoca, dell’associazione “Mente Cuore Forza”. Dopo i balli medioevali sarà la volta dello spettacolo degli sbandieratori. Il corteo si muoverà quindi verso Materdomini dove si unirà a quello proveniente da Nocera Superiore, per poi giungere alla Basilica per la celebrazione della Santa Messa. I momenti storico-folkloristici proseguiranno nel piazzale di Materdomini con altre caratteristiche esibizioni. La partenza del corteo da Nocera Superiore per piazza Materdomini, guidato dal Sindaco Giovanni Maria Cuofano, è prevista per le 16:30 dalla Parrocchia San Michele Arcangelo di viale Croce. Alle 18, presso la Basilica Pontificia, ci sarà l’accoglienza dei cortei storici e la consegna dei Maj. A seguire celebrazione della Messa e indulgenza plenaria nell’anniversario della consacrazione della Basilica. Subito dopo il rito religioso, ci saranno i saluti delle autorità e l’inizio delle esibizioni folkloristiche con giochi, danze medievali, spettacoli e degustazioni a cura dell’Associazione “Il Santuario”.

La storia

L’antica Festa del Majo affonda le sue radici nel mondo contadino: si realizzavano cortei dove veniva portato in processione – tra balli e canti – un arbusto detto appunto Majo. L’albero rappresentava lo spirito della vegetazione, un culto che già nell’antica Nuceria si svolgeva, connesso alla primavera. La danza dei cortei di figuranti in costume d’epoca è il saluto alla primavera accompagnato dal dono degli alberelli (i Maj) alla Madonna al fine di propiziare i raccolti dei campi. Folklore e religione, leggende e storia si ravvivano nella solenne celebrazione del 1°maggio dove si mescolano sacro e profano per fondersi in un inno di lode a Dio, a devozione della Mater Domini, di gioia e ringraziamento per la terra che si risveglia. La danza dei cortei di figuranti in costume d’epoca provenienti da Nocera Superiore e Roccapiemonte è il saluto alla primavera accompagnato dal dono degli alberelli (i Maj) alla Madonna al fine di propiziare i raccolti dei campi.