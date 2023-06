"Di Food in tour" fa tappa a Siano. L'appuntamento è per domenica 25 giugno a partire dalle 10.

Il programma

I partecipanti inizieranno la visita del caratteristico centro storico di Siano. La passeggiata, della durata di circa tre ore, darà modo ai turisti di conoscere il borgo con i suoi scorci più caratteristici come le edicole votive in Via Casa Leo, i colorati Murales di Villa Spinelli e Via Corvino. Durante la passeggiata ci sarà l'approfondimento di due significativi luoghi di culto di cui la Chiesa della SS. Annunziata con i dipinti e la Cappella della Consolazione, e la Chiesa dei Santi Patroni Rocco e Sebastiano, la più importante a Siano con il suo campanile e la Congrega del Rosario. A seguire un ricco break-colazione presso il Bar Sport Maria per approfondire l'antica arte del gelato e delle lavorazioni tipiche locali (granite, spumoni), utilizzando prodotti di montagna come la delicata fragolina di bosco. Insieme si proseguirà per il pranzo presso il Ristorante-Pizzeria Il Rusticano, dove il menù sarà a base di pietanze territoriali come il mallone, candele spezzate a mano e ragù con la famosa braciola di capra. Dopo pranzo ci sarà modo di visitare l'Azienda Agricola Berleo poco distante dal centro storico, oasi di pace immersa in un particolare contesto paesaggistico, per degustare olio extravergine d'oliva, vini autoctoni e apprendere le complesse tecniche di produzione dei due elementi simbolo princpale della Dieta Mediterranea e del benessere a tavola.