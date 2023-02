Francesco D’Episcopo presenta il suo ultimo libro “Il mio Sud”

Nell’ambito del Salotto Culturale “A.Grassi”- La Cultura dei Venerdì Letterari”, promosso dall’Accademia Internazionale d’Arte e Cultura “Alfonso Grassi” di Salerno, venerdì 3 febbraio, alle ore 18.15, presso la sede dell’Accademia, in via Porta Elina 9 (piazza Portanova), sarà ospite lo scrittore e già docente universitario presso la Federico II di Napoli Francesco D’Episcopo, che presenterà il suo ultimo libro “Il mio Sud”(Edizioni Helicon). L’incontro sarà introdotto e coordinato dalla professoressa Raffaella Grassi, direttrice dell’Accademia e figlia dell’artista, che modererà il dibattito al termine della presentazione.

Il libro

“Questo libro – spiega D’Episcopo - nasce dalla voglia di onorare la mia terra, la mia gente, evitando l'evento, il successo, ma riservandomi un manzoniano cantuccio, dove potere liberamente esprimere ciò che nella vita più mi ha attratto, lasciandomi nel corpo e nell'anima un segno indelebile. La vita è fatta di posti e personaggi e io sono felice di farmi interprete di un sentimento, che non mi abbandonerà mai e che, per il momento, mi porta a ricordare cose, anche apparentemente futili, ma che per me hanno avuto una importanza fondamentale”.