Nella suggestiva cornice del centro storico di Buccino sabato 23 marzo si rinnova l'appuntamento con una delle tradizioni più sentite e affascinanti della regione: i Fucanoi, un evento che coniuga storia, cultura e convivialità in una serata unica. A partire dalle 20, piazza Amendola diventerà il cuore pulsante di questa festa, che quest'anno vede una collaborazione ricca e variegata: il Forum dei Giovani Buccino, Madonna del Carmine "Ecclesia Mater" Buccino - Sa, con il patrocinio del Comune di Buccino, si uniscono per accendere il tradizionale falò di San Giuseppe, simbolo di rinascita e comunità.

L'evento

L'evento, radicato nelle tradizioni popolari e nella celebrazione del solstizio, offre ai partecipanti non solo uno spettacolo di fuoco e luce ma anche l'opportunità di immergersi nelle danze popolari, animate con maestria da Cecchino Bifolk. Intorno al falò, la musica diventerà il veicolo per un viaggio attraverso il patrimonio culturale e le radici profonde della comunità. La serata sarà allietata dalla degustazione di prodotti tipici locali, con la premura di offrire alternative per tutti i gusti, inclusi piatti vegetariani e vegani, dimostrando un'attenzione inclusiva verso le diverse esigenze alimentari. Il vino rosso locale, simbolo di ospitalità e gioia, accompagnerà le pietanze, promettendo momenti di allegria e condivisione. Per chi desidera prolungare l'esperienza e immergersi completamente nella magia di Buccino, è prevista la possibilità di pernottare in una casa rurale situata nel cuore del centro storico, offrendo così un'occasione unica per scoprire le bellezze e l'accoglienza di questo gioiello campano.