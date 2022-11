Giornata contro la violenza sulle donne, le iniziative del Forum dei Giovani di Acerno

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Dove Indirizzo non disponibile Acerno

Numerose le iniziative in programma ad Acerno in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Ad organizzarle il Forum dei Giovani. L'appuntamento è per venerdì 25 novembre alle 18.

Il programma

Si comincerà con la Santa Messa celebrata dal Parroco Don Antonio Caroppoli nella chiesa parrocchiale "Santa Maria degli Angeli". Saranno presenti tutte le autorità civili e militari e le associazioni sportive e ricreative operanti sul territorio. Essi si uniranno alle ore 19 per una fiaccolata in memoria delle vittime di femminicidio, sempre coordinata dai ragazzi del Forum. Raggiunta la Casa Comunale, alle ore 19,30 si terrà la riproduzione di un monologo tematico di Paola Cortellesi e di Brunori Sas a cura di Francesca Cianciulli, giovane artista del Forum. La casa comunale ed il Monumento ai Caduti, inoltre, saranno illuminata di rosso.