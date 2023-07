"Historia Tango Nuevo - ai confini del jazz": Samuel Peron e Veera Kinnunen al teatro del mare di Maiori

L’8 luglio approda al Teatro del Mare della città di Maiori, Costa d’Amalfi, “Historia, Tango Nuevo ai confini del jazz”, uno spettacolo teatrale dal format inedito, che unisce narrazione, musica dal vivo e ballo a due per raccontare una storia di passione e di riscatto sul maschilismo che incombe nella Buenos Aires degli anni ‘30 del secolo scorso, proprio nei luoghi in cui ebbe origine il tango. L’appuntamento (ore 21 a ingresso libero, con possibilità di prenotare il posto gratuito online su Eventbrite) apre la rassegna “Maiori Danza” nell’ambito del cartellone “Maiori Welkhome Summer 2023”. In scena tanti protagonisti della trasmissione di Rai 1 “Ballando con le Stelle”: gli amatissimi maestri di ballo Veera Kinnunen e Samuel Peron, insieme alla straordinaria voce di Stefania Caracciolo e alla musica dal vivo di cinque musicisti professionisti: Daniele Bocchini (trombone), Marco Postacchini (sax, flauto, arrangiamenti), Enzo Proietti (pianoforte), Roberto Gazzani (contrabbasso) e Mauro Parma (batteria).







Liberamente ispirato alla figura di Azucena Maizani, una delle prime donne drag performer a cantare tango negli anni Trenta del Novecento, lo spettacolo, ideato da Daniele Bocchini e prodotto da TGC Eventi, valorizza il talento e la passione per la musica quali strumenti di emancipazione e di sopravvivenza in una società fortemente maschilista e pregiudizievole nei confronti della libertà e della dignità della donna.







Gallery

Sulle note del tango in chiave jazz, il programma musicale di Historia passa per il son cubano di Miguel Metamoroso, Osvaldo Farrès, Isolina Carrillo fino al pop internazionale di Sting, Amy Winehouse, Cher e Pino Daniele, attraverso l’eleganza del Tango, del Bolero latino e del Tango Flamenco. Gli arrangiamenti in chiave jazzistica vogliono richiamare la provocazione stilistica introdotta negli anni ‘60 da Astor Piazzolla, con elementi musicali innovativi, capaci di esaltare e ampliare la potenza espressiva del tango moderno, cui il sestetto di musicisti e la coppia di ballerini, intercalandosi alla voce narrante, aggiungeranno pathos ed erotica emozione.