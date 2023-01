Cibo, musica e divertimento: ad Altavilla ritorna Hocus Focus Fest

Ad Altavilla Silentina torna "Hocus Focus Fest", giunto alla sua settima edizione. L'appuntamento è per sabato 21 gennaio nel centro storico.

Il programma

Si parte alle 17.30 con il laboratorio per bambini in piazza Antico Sedile. Si proseguirà alle 20 con gli artisti di strada (piazza Antico Sedile). Alle 21.30 i ritil del fuoco in piazza Arduino Iorio. A chiudere la musica della Bagarija Orkestar in piazza Arudinio Iorio. Il tutto sarà accompagnato dal gustoso vino locale e da un menu speciale che accontenterà tutti i palati, tra piatti della tradizione e novità: Lagane e Ceci preparato da Hocus Focus, Cavatelli al Ragù preparato da Hocus Focus, Panino Broccoli e Salsiccia preparato da Hocus Focus, La pizza fritta di Alida Alida Adami, Caciocavallo Impiccato preparato da Altavilla Viva, Salsiccia e fagioli preparato da Altavilla Silife Notte Silentina, Cuoppo Fritto preparato dal Forum dei Giovani di Altavilla Silentina Forum dei Giovani - Altavilla Silentina, Brioche con la Nutella preparato da L’Ancora Associazione L’ancora.