E' tempo di musica a "Le Gopi": Quisisona band in concerto

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

E' tempo di dremland a Le Gopi di Cava de' Tirreni. Sabato 2 aprile, infatti, è in programma la cena spettacolo: si mangia e si ascolta la buona musica dei Quisisona band.

Info utili

Il locale si trova in via Armando Renato Di Mauro, al civico 7. E' gradita la prenotazione e il green pass è obbligatorio. Per info e contatti, 3922245325.