"I love dance": il concorso ideato da Carmine Landi compie dieci anni

“I love dance..la danza è in scena” compie 10 anni. L'appuntamento con il concorso di danza è per domenica 19 marzo presso l’Auditorium del Centro Sociale di Salerno. Una competizione dedicata all’arte tersicorea, nata con l’obiettivo di offrire un’opportunità di confronto ed esperienza scenica, agli allievi delle scuole di danza, danzatori e gruppi.

Il concorso

Ideato e diretto da Carmine Landi, il concorso è fra i più prestigiosi in Italia. Quest'anno la giuria sarà composta da maestri di fama televisiva e teatrale: Kristina Grigorova, Rosanna Brocanello, Roberta Ferrara e Alessia Landi. In palio premi non in denaro del valore di oltre 50.000 euro. I primi tre classificati di ogni sezione e categoria, saranno premiati con coppa e borse di studio, dal quarto posto saranno premiati con borsa di studio per eventi nazionali ed internazionali. Il trofeo “I love dance” sarà assegnato alla coreografia, indistintamente da sezione e categoria, con il totale più alto dei voti in assoluto.